Made in Esslingen

Die Palette von Esslinger Produkten in den vergangenen Jahrzehnten ist bunt, vielfältig und manchmal unerwartet: Essiggurken und Explosionsstampframmen, Zimmerantennen und Sprungbretter, Messtechnik und Massagegeräte.

Nicht die Firmengeschichten, sondern die Produkte stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Sie werfen Schlaglichter auf den erfinderischen Geist vor Ort und auf die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen an Anforderungen, die sich wandeln. An den Erzeugnissen lassen sich Bedürfnisse, technischer Fortschritt, aber auch Lebensgefühl, Zeitgeist und Geschmack früherer und heutiger Generationen ablesen.

Viele Esslinger Unternehmen sind nicht erst heute weltweit vertreten. Bereits im 19. Jahrhundert versorgte etwa die ME Europa, Russland, Indien, Indonesien und Südafrika mit Lokomotiven. Silberwaren von C. Deffner wurden schon in den 1850er Jahren nach Nord- und Südamerika oder Ostindien verhandelt. Durch die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten sind Esslinger Produkte weiter verbreitet denn je.

Produkte aus Esslingen finden sich in nahezu allen Lebensbereichen: im Haushalt, in der Freizeit, beim Sport und in der Industrie. Nicht alles hat sich langfristig durchgesetzt, manche Produkte haben jedoch ganze Branchen und unseren Alltag verändert, wie die Frischhaltefolie, das selbstspannende Bohrfutter oder der Bananenstecker. In der Ausstellung kann Neues, Bekanntes und Vergessenes gleichermaßen entdeckt werden.

Esslinger Produktgeschichten zum Anhören gibt es im Podcast Studio Gelbes Haus. Ein Begleitprogramm ist geplant, Informationen zu verschiedenen Führungen und Aktionen gibt es wie den Podcast auf www.museen-esslingen.de

Karfreitag, 24.12., 25.12., 31.12. geschlossen,

Ostern und Pfingstmontag 11-18 Uhr geöffnet,

Neujahr 14-18 Uhr geöffnet