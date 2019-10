Made in Germany: Jung, giftig und schwarz

Bereits zum sechsten Mal hat eine Stuttgarter Bürger*innen-Jury aus Theaterinteressierten ein interkulturelles Festivalprogramm gestaltet: mit Schauspiel, Tanz-, Musik-, Figuren-, Kinder- und Jugendtheater sowie einem Film. Im Theater Rampe wird JUNG, GIFTIG UND SCHWARZ von Amina Eisner und Thandi Sebe gezeigt:

Täglich grüßt das Murmeltier. Wie ist es eigentlich wenn man Mitte 20, Single, feministisch und afrodeutsch in Berlin ist?

Polly und Laela wohnen zusammen und sind meistens beste Freundinnen. Sie begegnen sich morgens nach einer durchfeierten Nacht und teilen Geschichten über die Flirts des vergangenen Abends: Der entwicklungshelfende „Brunnen-Buddler”, der „Boris Becker”, der „Horst-Peter“ und die Olle auf‘m Klo, die „auch mal gerne Schwarz wäre“. Sie überwinden ihren Kater, trotzen jedem Klischee und drohen doch, an ihren eigenen Idealen zu scheitern.

Als Zuschauer*in wird man zum Freund/zur Freundin der Protagonistinnen und erfährt in intimem Setting Privates über zwei Frauen, die selbstbewusst und voller Witz oft eigentlich Schreckliches erzählen.

Jung, giftig und Schwarz blickt mit einem zwinkernden Auge auf den ganz normalen Irrsinn des Schwarzen deutschen Alltags; ein Stück mit beißendem Humor und ein Ratgeber für alle Schwarzen Frauen, die allwochenendlich die gleichen Erfahrungen machen.

MADE IN GERMANY wird vom Forum der Kulturen Stuttgart e. V. gemeinsam mit elf Stuttgarter Theatern veranstaltet: Junges Ensemble Stuttgart, Kulturwerk, Schauspiel Stuttgart, Die Schauspielbühnen in Stuttgart, Studio Theater Stuttgart, Theater am Faden, Theater Atelier, Theaterhaus Stuttgart, Theater La Lune, Theater Rampe und Theater tri-bühne.

Weitere Informationen: www.madeingermany-stuttgart.de