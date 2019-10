Made in Germany: Nothing Twice

Irgendwann ist eine Grenze erreicht, manchmal auch die zum Publikum. Die zwei Kunstformen Breaken und Graffiti aus der Hip-Hop-Kultur treffen in der Inseznierung der Schauburg München aufeinander, um Räume, Kunstgattungen und Theaterverabredungen zu sprengen.

Der Breakdancer Jonas Frey und der Graffiti-Künstler und Schauspieler Cédric Pintarelli erobern mit ihren Crews den Raum. Für die sechs Künstler*innen wird der Raum bald sehr eng, auch wenn sie Flächen und Farben teilen, Respekt vor der anderen Kunstform haben und gerne fremde Impulse aufnehmen. Junge Münchner Breaker können mit den gestandenen Künstler*innen gemeinsam ihren Raum definieren und ästhetisieren. Die außergewöhnliche Theaterbegegnung inszeniert der Choreograf Erik Kaiel, der seit vielen Jahren mit Tanz in U-Bahn-Stationen, Skulpturengärten, leeren Schwimmbecken, auf Straßen und gelegentlich auch auf der Bühne weltweit unterwegs ist. Mit „Connect the Dots”, „O Snap” und „Murikamification” war er bereits in München beim Festival THINK BIG! zu Gast.

Nothing Twice

Ein Stück Hip-Hop für die Bühne

Alter: 13 +