Made in Stuttgart - Die Irren des Internationalen Parks

Ensemble der persischen Theaterkünstler*innen

Theater auf Persisch mit deutschen Übertiteln

Das Stück Die Irren des internationalen Parks stellt eine „Gesellschaft der Irren“ im Kampf mit der Absurdität des Lebens in Form eines Freiheitskampfes dar und versucht dabei, die große Frage des Existenzialismus‘ zu beantworten.

Alles geschieht in einem Irrenhaus namens Internationaler Park. Nach vielen Demonstrationen um die Freiheit „der Irren“, da auch sie ein Produkt der Natur sind, wird sieben Irren eine Aufgabe angeboten. Ist die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen, sind sie alle frei und dürfen zusammen in einer Wohnung leben. Die sieben Irren sammeln sich um sieben Uhr im Park neben dem Irrenhaus und versuchen, gemeinsam die Aufgabe zu lösen, in der Hoffnung, dadurch die Freiheit zu erlangen.

Das sagt die Jury: „Das Stück ‚Die Irren des internationalen Parks’ des Ensembles der persischen Theaterkünstler*innen kann als Theater des Absurden bezeichnet werden und handelt von einer kranken Gesellschaft, die gefangen ist und für ihre Freiheit kämpft. Zugleich spiegelt es politische und gesellschaftliche Paradoxien sowie das Leben zwischen Sinn und Irrsinn wider. Neben existentialistischen Spuren trägt das Stück kulturelle Einflüsse des Irans in sich. Das drückt sich beispielsweise in der persischen Sprache aus und verleiht dem Geschehen auf der Bühne Poesie.“ (Neda Pouryekta)

Mitwirkende: Mehdi Tavakoli – Text und Regie | Flora Arwaneh, Ghazal Bijari, Roshanak Hosseini, Amir Kaviani, Sanaz Momeni, Paria Najafi, Sousan Roushaniboushehrian, Hessam Salihi, Behrooz Sezari, Maryam Zirak – Darsteller*innen | Mohammad Raisszadeh – Regieassistenz | Danial Haghgoo, Hamed Jalilvand – Musik | Amir Azad – Übersetzung und Übertitelung