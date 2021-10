Made in Stuttgart - Die Irren des internationalen Parks

Vom 15. bis zum 24. November 2021 findet das interkulturelle und spartenübergreifende Festival „Made in Stuttgart“ statt,

veranstaltet vom Forum der Kulturen Stuttgart e. V. in Kooperation mit den Schauspielbühnen in Stuttgart und weiteren Kultureinrichtungen. Professionelle und semi-professionelle Stuttgarter Künstler*innen mit Migrationsgeschichte sind mit ihren Produktionen dabei. Eine aus Stuttgarter Bürger*innen bestehende Jury gestaltet das Programm – eine Besonderheit in der deutschen Kulturlandschaft!

Am 15. November findet die Festivaleröffnung mit Poetry-Slammerin Rashida Hassen-Mohmed im Alten Schauspielhaus statt! Im Anschluss zeigt das „Ensemble der persischen Theaterkünstler*innen“ das Stück „Die Irren des Internationalen Parks“.

In der Begründung der Jury heißt es: „Das Stück kann als Theater des Absurden bezeichnet werden und handelt von einer kranken Gesellschaft, die gefangen ist und für ihre Freiheit kämpft. Zugleich spiegelt es politische und gesellschaftliche Paradoxien sowie das Leben zwischen Sinn und Irrsinn wider. Neben existentialistischen Spuren trägt das Stück kulturelle Einflüsse des Irans in sich. Das drückt sich beispielsweise in der persischen Sprache aus und verleiht dem Geschehen auf der Bühne Poesie.“

Mit Flora Arwaneh, Ghazal Bijari,

Roshanak Hosseini, Amir Kaviani,

Sanaz Momeni, Paria Najafi, Sousan Roushaniboushehrian, Hessam Salihi,

Behrooz Sezari, Maryam Zirak

Text und Regie Mehdi Tavakoli

Regieassistenz Mohammad Raisszadeh

Musik Danial Haghgoo, Hamed Jalilvand

Übersetzung und Übertitelung Amir Azad

15. November 2021 Festivaleröffnung

Ort Altes Schauspielhaus