Made in Stuttgart: Rembetiko Greek Blues Band

Der Rembetiko – gerne auch als der griechische Blues bezeichnet – entstand zu Beginn des vorigen Jahrhunderts in den Hafenkneipen von Athen und Thessaloniki. Heute gehört der Rembetiko zur kulturellen und sozialen Identität Griechenlands. Nahezu alle berühmten Musiker der moderneren Zeitgeschichte schmücken sich mit Rembetiko-Liedern oder begannen ihre musikalische Laufbahn mit dieser Musik.

Sie wird aber auch in vielen, angesagten Clubs in Athen oder Thessaloniki live gespielt. Wer also einmal etwas anderes als die finanziellen und politischen Zwänge Griechenlands und mehr über die Seele des kleinen Landes am Mittelmeer erfahren möchte, ist heute Abend hier in der Theater Rampe Stuttgart, genau richtig.

Lassen Sie sich für die nächsten gut zweieinhalb Stunden in eine andere Welt, die des Rembetiko entführen. Wir sind eine deutsch-griechische Formation und für einige unter uns besteht die Liebe zu dieser Musik bereits seit dreißig Jahren.

