Beim letztjährigen Festival »TANZ! Heilbronn 2022« sorgte die libanesisch-spanische Kompanie GN|MC mit ihrem Stück »Set of Sets« im Komödienhaus für frenetischen Jubel und nicht enden wollenden Beifall im Stehen.

Grund genug, diese herausragende Kompanie für den Eröffnungsabend von »Tanz! Heilbronn 2023« wieder einzuladen – diesmal für die große Bühne. Mit ihrer jüngsten Arbeit »Made of Space«, die 2021 in Barcelona uraufgeführt wurde, komplettieren Guy Nader und Maria Campos nach »Time takes the Times« (2015) und »Set of Sets« (2018) ihre Trilogie rund um Rhythmus, Zeit und Vergänglichkeit.

Das preisgekrönte Choreografen-Gespann kreiert Bewegungsmaterial, das in einem rauschhaften Tempo und dennoch präzise und filigran wie ein Uhrwerk ineinandergreift und Tänzerinnen und Tänzer wie Publikum in Atem hält. Hochdynamische Schrittkombinationen kulminieren in Sprüngen, Würfen und Drehungen, die jede Schwerkraft aufzuheben scheinen, unmöglich erscheinende Figuren erzeugen und in einem atemlosen Tempo den puren Tanz feiern. Sie bilden Konstellationen, die sich in einem ewigen Spiel von Gleichgewicht und Ungleichgewicht immer wieder auflösen. Bestimmende Kraft für den unaufhaltsamen Bewegungsfluss ist die facettenreiche Live-Musik zweier Virtuosen an ihren Schlaginstrumenten zur Komposition von Miguel Marín, der auch schon die Musik für die ersten beiden Teile komponierte.