Madeleine Sauveur "Wünschen kann man sich alles!"

Weihnachten ist reine Nervensache, und nach dem Fest ist der Mensch die Krone der Erschöpfung.

Früher war Weihnachten übersichtlicher. Was Sie jetzt brauchen, ist jemand, der Sie mit Ironie, Herz und kritischem Verstand durch die Untiefen des Weihnachtsfests navigiert. Wenn Sie es sich nur fest genug wünschen, dann kommen Madeleine Sauveur und Engelskapelle Clemens Maria Kitschen mit einem selbstgebackenen Programm - wenn nicht vom Himmel hoch - so doch in vorweihnachtlich–freudiger Verfassung und sorgen mit Musik und teils nostalgischem, teils satirisch- schrägem Blick für eine gebührende Einstimmung in festliche Gefühle.