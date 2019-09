× Erweitern Madeline Juno

Die bisherige künstlerische Vita der Songschreiberin aus Offenburg verspricht eine tolle Karriere im Deutschpop-Segment.

Die Titel ihres Albums „DNA“ bescherten ihr millionenfache Views und Streams, Platzierungen auf dem “Fack Ju Göhte”-Soundtrack, TV-Auftritte, Konzerteröffnungen für Adel Tawil oder Philipp Poisel und eine Headliner-Tour. Als sie ihr „DNA“-Repertoire im Rahmen ihrer jüngst absolvierten „Acoustic Tour“ in ein minimiertes Duo Set überführte, gab sie ihren begeisterten Fans ein bejubeltes Versprechen: „Wenn wir ausverkaufen, spielen wir auch neue Songs.“

Die Tour verkaufte im Handumdrehen aus und MADELINE JUNO hielt Wort. Ihre Fans hörten feinste Akustikversionen aus dem kommenden vierten Studio-Album. Darauf werden die konsequente Fortführung ihres Stils sowie spannende Veränderungen spürbar: „Das neue Album hat sich für mich noch mal deutlich weiterentwickelt: „Was bleibt“ spricht ernste Themen an, die ich in diesem Ausmaß bisher noch nicht habe aussprechen können und wollen. Ich bin älter geworden und ich würde meinen, dass auch die Musik ein bisschen älter geworden ist. Das Ganze klingt, wie es aktuell in meinem Kopf aussieht“.