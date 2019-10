× Erweitern www.madeline-willers.de Plakat Madeline Willers

In den letzten Jahren hatte die 25-jährige Madeline Willers mit ihren eigenen Schlagersongs schon mehrere Fernsehauftritte und kommt jetzt zu einem großen Konzertabend mit Live-Band am Freitag den 25. Oktober um 19.30 Uhr in das Carmen-Würth-Forum nach Künzelsau-Gaisbach