Mademoiselle Mirabelle, die frech, fröhlich, faszinierende Französin präsentiert in ihrem zweiten Programm GOUILLOTINE D`AMOUR ein Musique- Comedie Programm mit plüschigem Humor und daunigen Launen.

Hysterie ist nicht das Ding von Mademoiselle Mirabelle, denn gelassen und nonchalant kann man genauso gut in jedes Fettnäpfchen treten und in die Bredrouille schlittern. Am besten mit einem guten Glas Wein. Trunkenheit auf dem Karussell des Lebens kann eine große Erleichterung sein, denn wer doppelt sieht, hat mehr vom Leben!Eine Tortour de France zu den Stätten ihrer kleinsten Triumphe und ihrer größten Niederlagen, untermalt von anrührenden Chansons, die zu verzaubern wissen.Kuchen für alle! So löste man in Frankreich schon so manches Problem, und jede Frau weiß: Besser die Maitresse des Königs, als die Ehefrau eines Tyrannen.Und Hand aufs Herz, wer würde nicht den Rührlöffel der Langzeitbeziehung gegen das Fallbeil der Liebe tauschen?!

Mademoiselle Mirabelle, süßer als die Polizei erlaubt und gefährlicher als ein Lkw voller Crème brûlée! So lebenslustig, so französisch, dass man es eigentlich verbieten müsste.