Mademoiselle Mirabelle, die frech, fröhlich, faszinierende Französin präsentiert in ihrem zweiten Programm mit naiven Blick und dem Charme einer Mousse au Chocolat eine Welt, die sie am liebsten aus den Angeln heben würde, wenn sie nicht so schwer wäre.

Hysterie ist nicht das Ding von Mademoiselle Mirabelle, denn gelassen und nonchalant kann man genauso gut in jedes Fettnäpfchen treten und in die Bredrouille schlittern. Am besten mit einem guten Glas Wein. Trunkenheit auf dem Karussell des Lebens kann eine große Erleichterung sein, denn wer doppelt sieht, hat mehr vom Leben!

„Guillotine d‘Amour“ ist ein leichtfüßiges Musique-Comédie-Programm mit plüschigem Humor und daunigen Launen. Eine zarte, höchst amüsante und vielseitige Show der Baden-Württembergischen Kabarettpreisträgerin, die weder die Tiefen des Tiefganges noch die der Politik sucht, und dennoch für charmante und kurzweiligeUnterhaltung sorgt. À bientôt …

Eine Veranstaltung in der "Ganz nah dran - Reihe". Eintritt jeweils inkl. passendem Snack und Getränk in der verlängerten Pause.