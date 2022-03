Mademoiselle Nicolette ist ein Phänomen: Kaum war bekannt, dass sie im nächsten Jahr mit einem neuen Programm auf Tour geht, begann der Run auf die Tickets:

innerhalb von 24 Stunden, waren 13.000 Eintrittskarten für die „Mademoiselle Nicolette – Etepetete Tour“ weg! Und das trotz - oder gerade wegen? – des derzeitigen Lockdowns. Es gibt entsprechend weitere neue Zusatztermine. Die Freude über diese enorme Nachfrage ist bei der erfolgreichen Influencerin groß. Denn für jemanden, der sich leidenschaftlich für andere Menschen interessiert, sind die Kontaktbeschränkungen in Corona-Zeiten eine echte Herausforderung. Die auftrittsfreie Zeit hat sie genutzt, um ihr brandneues Programm auf die Beine zu stellen. Darin widmet sich die Powerfrau Themen, die alle interessieren, aber über die nur wenige offen reden. Mademoiselle Nicolette versteht es wie keine zweite, sich brisanten Aspekten der zwischenmenschlichen Beziehung unvoreingenommen und unterhaltsam zu nähern.

Hunderttausende hängen an ihren Lippen, wenn sie wöchentlich auf den Social Media Kanälen ihre Geschichten erzählt. Allein auf Instagram folgen ihr 248.000 Menschen und sehnen den „Dirty Donnerstag“ herbei, der mittlerweile Kultstatus in ihrer Fangemeinde genießt. Witzig, frech und unverblümt authentisch kommentiert sie darin Fragen rund um die Themen Liebe, Partnerschaft und Sex. Engstirnigkeit ist ihr zuwider, weshalb ihre Schlagfertigkeit und ihre offenen Gedanken oft überraschen. Da wo andere zurückhaltend sind, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Wie ihre persönliche Heldin Pippi Langstrumpf sagt sie frei raus, was sie denkt, ohne den Respekt vor dem anderen zu verlieren.

Aufgrund des enormen Erfolgs ihrer letzten Tournee „One Woman Army 2.0“, die in kürzester Zeit ausverkauft war, wurden für die „Mademoiselle Nicolette – Etepetete Tour“ größere Hallen gebucht.

Alle Tourdaten, Tickets und weitere Informationen zu Nicolette unter: