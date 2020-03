Drei Damen an vorderster Front der Band beweisen, dass nicht der Geburtsort entscheidend ist, um eine bestimmte Art von Musik kompetent rüberzubringen, sondern viel mehr Herz und Begeisterung. Vor allem, wenn nicht versucht wird, dogmatisch oder künstlich authentisch an die Sache heranzugehen. Stattdessen schnappen die Madisonbelles sich ganz locker und selbstbewusst die besten Country-Roots-Zutaten, drehen sie durch den Fleischwolf und fabrizieren damit ihren eigenen, höchst unterhaltsamen Schwaben-Country.

Da gibt's dann Mountain Music in perfektem dreistimmigem Gesang, virtuose Gitarren- und Mandolinenläufe in bester Bluegrass-Manier, Songs von Dolly Parton und Bill Haley werden kombiniert mit Musik von Joni Mitchell und Ry Cooder, und auch aus dem Soundtrack von "Oh Brother, Where Art Thou" bezieht die Band ihre Inspiration.

Das Resultat ist ein Best of Americana & Old Time Music, das vor Spielfreude und Musikalität geradezu sprüht und bei jedem Auftritt für Begeisterungsstürme sorgt.

Besetzung:

Beate - Gitarre, Akkordeon, Melodica, Gesang & Chef

Jutzel - Kontrabass, E-Bass & Getränke und Gute Laune

Odilia - Gitarre, Gesang & Mehrstimmigkeitstrainerin

Harry - Gitarre, Dobro, Banjo, Gesang & Computer Bediener

Nadia - Mandoline, Gesang & Zuständige für offene Kritik

Ralf - Schlagzeug, Gesang & Rhythmische Kontrolle