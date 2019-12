Paratronix.+ Oldschool & Wave

Am Samstag, 14.12.2019 feiern wir im Four Runners unser erstes paratronix. Mixed Electronic + Oldschool & Wave Special. (präsentiert von Darkbw.com - Der schwarze Südwesten).

Achtung: Die Infos auf den Flyern sind überholt.

Fragen zum Event werden direkt hier beantwortet: https://darkbw.com/invite/#1

#supportyourscene: Unterstützt uns in dem ihr zum Event zusagt und eure Freunde einladet

+++ Unsere Events sind ab 16 Jahren mit "Muttizettel" +++

+++ NEU: Ab sofort zahlen U18 Gäste nur 5 € Eintritt!! +++

★★★ Die Floors ★★★

1st Floor: paratronix. Mixed Electronic

ᐓ Futurepop, Synthpop, Electro, Minimal, Dark-Electro, TBM, Experimental, Trance, u.v.m. (kein NDH, Oldschool, Mittelalter und co)

DJs: Led Manville (Spain/Nachtplan) + Emmanuel Pursuit

2nd Floor: DarkBW.com Wave & Oldschool

ᐓ Gothic - Dark Wave - EBM - Batcave - Postpunk - Minimal...

DJs: DJ M a r i J A N (Dark Visions) und DJ Matthias (Plastikstrom)

★★★ Eintritt ★★★

★★★ Alle wichtigen Infos zum Event ★★★

Wer kennt sie nicht? Die legendären Aftershowpartys auf den zahlreichen schwarzen Festivals, wie z.B. der Moritzbastei auf dem WGT, dem Amphi Festival oder dem Mera Luna Festival. Wir wollen genau dieses Feeling zu uns nach Ludwigsburg holen.

Genug von Gassenhauern und den immer gleichbleibenden Playlists!

Für diesen speziellen Anlass haben wir für euch DJ Led Manville aus Spanien eingeladen, welcher seit Jahren für seine perfekten DJ-Sets bekannt ist, bei denen er die verschiedenen elektronischen Genres der schwarzen Szene zu einem perfekten Mix kombiniert.

In die Sets fließen die Musikrichtungen Futurepop, Synthpop, Electro, Minimal, Dark-Electro, TBM, EBM, etwas Trance und weitere mit ein! - In vielen verschiedenen Variationen.

Bitte hört euch unbedingt vorher diese Hörprobe an um zu wissen, was euch in etwa erwartet und ihr im Nachhinein nicht enttäuscht seid, denn an diesem Abend setzen wir auf eine bunte elektronische Mischung verschiedener Hits, Remixe und unbekannteren Songs.

Hörprobe: https://www.mixcloud.com/djledmanville/dj-led-manville-nachtplan-tanz-vol44-2019/

An diesem Abend wird es auf dem Mainfloor kein NDH, Mittelalter, Oldschool, Metal, etc. geben! - Ebenfalls ist es kein Cyber-Electro Floor sondern ein elektronischer Mix der verschiedenen Genres!

Inspirationen dürft ihr gerne vor ab unter https://darkbw.com/invite oder in unserer Facebook Veranstaltung hinterlassen.

Der 2. Floor ergänzt den Abend mit einem Oldschool Special mit dem Dark Visions Team DJ M a r i J A N + DJ Matthias (Plastikstrom)! - Wir freuen uns sehr auf die beiden DJs, welche absolute Profis auf diesem Gebiet sind! :)

Falls ihr weitere Fragen zu dieser besonderen Nacht habt, dürft ihr diese gerne in den Kommentaren posten! :)

+++ Verlosung +++

Wir verlosen 3x freien Eintritt für die kommende Living The Darkness Tour (Blutengel, Hocico, Chrom und Amduscia) am 02.04.20 in Stuttgart! 🤘🦇

So nehmt ihr teil:

- Teilt dieses Event in eurer Chronik auf Facebook

- Hinterlasst hier in der Veranstaltung einen Beitrag mit "I love paratronix!"

Die Teilnahme läuft bis 14.12.2019 15:00 Uhr. - Die Gewinner werden spätestens am 16.12.2019 von uns benachrichtigt.

Alle Infos zur Verlosung (und wie ihr weitere 3 Freikarten gewinnen könnt) erfahrt ihr unter http://blutengel.darkbw.com 🔥

★★★ Infos ★★★

ᐓ Dresscode: Scene or friends

ᐓ Four Runners Club: Heckenwiesen 14, Ludwigsburg-Tammerfeld (in der Nähe von Stuttgart)

ᐓ Kartenzahlung an der Bar möglich!

ᐓ Eintritt: 8 € (U18: Nur 5 €)

ᐓ Kostenlose Parkplätze rund um den Club

ᐓ Sehr Gute Sound-Anlagen auf beiden Floors

ᐓ Faire Getränkepreise

ᐓ Speisemöglichkeiten: KFC, Burger King und McDonalds ca. 5 Minuten entfernt