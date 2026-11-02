Madness pres. Krowdex

Zum Jahresabschluss bringt Musical Madness noch einmal internationalen Hardstyle ins Proton! Am 12. Dezember übernehmen Krowdexx die Booth und bringen ihren unverkennbaren Rawstyle-Sound nach Stuttgart.

Das italienische Duo hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Namen der Rawstyle-Szene entwickelt. Mit ihrem Debütalbum „ICONS“ und zahlreichen Releases auf Gearbox Digital haben sich Krowdexx einen festen Platz in der internationalen Hardstyle-Szene erarbeitet. Ihr Sound ist vor allem für aggressive Kicks, experimentelles Sounddesign und ihre markanten Fake Drops bekannt. Auch mit Kollaborationen wie „Freestyler“ zusammen mit Holy Priest zeigen die beiden, wie vielseitig ihr Sound mittlerweile geworden ist.

Als Special Guest ist Zelecter mit dabei. Der erfahrene Hardstyle-DJ stand bereits auf den Bühnen von Defqon.1, Intents Festival und Electric Love und gehört seit Jahren zur internationalen Hardstyle-Szene.

Unterstützung gibt es von Broken Element, Miss Pepper und NiStyle, die das Line-up für unsere letzte gemeinsame Madness-Nacht des Jahres komplettieren.