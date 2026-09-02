Im Mai 2026 erschien mit "Smile" das zehnte Studioalbum von MADSEN. Und am 16. Oktober stellen die Niedersachsen ihr Werk im LKA Longhorn ihren Stuttgarter Fans vor.

Wie viele Bands können stolz von sich behaupten, zehn Studioalben veröffentlicht zu haben und dabei seit nunmehr über 20 Jahren eine der beliebtesten Live-Bands Deutschlands zu bleiben? Nicht viele – aber MADSEN können sich dazu zählen: Im Mai 2026 erschien mit „Smile“ das zehnte Werk der Band aus Niedersachsen.

Über 20 Jahre ist es her, seit die Brüder Sebastian, Johannes und Sascha Madsen gemeinsam mit Bassist Niko Maurer und dem ehemaligen Mitglied Folkert 2005 mit „Madsen“ ihr Debütalbum veröffentlicht haben, nachdem bereits mehrere Jahre zusammen musiziert worden war. Bereits ein Jahr später erschien mit „Goodbye Logik“ eines der bis heute wichtigsten Alben der Banddiskografie, auf das in starkem Takt weitere Veröffentlichungen nachgelegt wurden. Der bis dato letzte Longplayer „Hollywood“ erschien im Jahr 2023 auf ihrem eigenen Label und war das erste Nummer-eins-Album der Band.

20 Jahre, in denen die Musiker von ihrem anfänglichen Punk- und Indie-Rock-Sound immer weiter ihre eigene musikalische Nische gefunden und unzählige Hits wie „Lass die Musik an“, „Du schreibst Geschichte“ oder „Macht euch laut“ hervorgebracht haben. Und vor allem: 20 Jahre, in denen sich die Gruppe von einer lokalen Live-Band im niedersächsischen Wendland auf die Headline-Festivalbühnen dieses Landes gespielt hat. Epische Mitsing-Refrains und Punkrock-Energie verleihen den Auftritten der Band seit Gründung das gewisse Etwas – genauso wie die enorme Fanbindung, die MADSEN an den Tag legen.