Maeckes & Die Katastrophen

Maeckes hat ein neues Album gemacht. “POOL” ist sein Of-Age-Moment: Die elf Tracks handeln von der Liebe, von der trügerischen Kraft der Gewissheit und vom Ankommen, das nie kommen wird.

Der Albumtitel ist dabei gleichermaßen Sinnbild und Mission Statement. Er steht für den Pool als losen Vibe und konkreten Ort: ein Becken voller kleiner Sehnsüchte, in dessen unschuldiger Oberfläche sich die großen Fragen unseres Lebens und die großen Ungerechtigkeiten unserer Welt spiegeln. Gleichzeitig gibt der Titel Maeckes’ Antwort auf die Frage, was das im Frühjahr 2021 überhaupt sein kann, ein Album. “POOL” ist, in radikaler Konsequenz, ein Pool an Liedern. Der rote Faden findet sich im Subtext; darüber erschafft Maeckes in sich geschlossene Welten mit unterschiedlichsten Ästhetiken und musikalischen Referenzen auf die eigene wie allgemein die Musikgeschichte: von den alten Franzosen über Yacht Pop und Punkrock bis hin zu 808 und gebrochenen Herzen.