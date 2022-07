TOUR POOL Tour

PRÄSENTIERT VON

VERANSTALTER Chimperator Live GmbH

Sehr geehrtes Publikum, liebe Maeckes-Fans,

Vorhang auf, wir freuen uns mega, Euch eine Neuauflage von Maeckes & Friends ankündigen zu dürfen. Am 20.09.22, wieder in der Staatsoper Stuttgart, wieder mit vielen Freundinnen & Freunden auf und vor der Bühne, wieder mit Songversionen und Inszenierungen, die so nicht oft oder gar nicht woanders zu sehen sein werden, wieder also eine ganz besondere, einmalige und neue Show.

Für alle Ticketinhaber:innen der POOL-Tourshow von Maeckes & die Katastrophen am 30.08.22 im Wizemann und natürlich für den ursprünglichen Termin im LKA Longhorn vom 18.02.22 haben wir eine gute Nachricht: Wir sagen die Show zwar zugunsten der Maeckes & Friends Show ab, aber als kleines Dankeschön für eure Treue und die ganze Wartezeit habt ihr ab sofort bis 04.07.22 die Möglichkeit,

Tickets für das Konzert in der Staatsoper Stuttgart unter diesem Link zu bestellen. Hier könnt Ihr Eure Lieblingskategorie, die Anzahl Eurer Tickets sowie die Versandart auswählen. Die Ticketpreise liegen zwischen € 8 und € 40. Bis 04.07.22 werden Eure Plätze gebucht und ihr werdet rechtzeitig über die Verfügbarkeit und den Versand der Karten informiert. Danach gehen die noch übrigen Karten in den freien Verkauf. Eure Tickets für die Show im Wizemann bzw. im LKA bekommt Ihr natürlich erstattet, indem Ihr sie da zurück gebt wo ihr sie gekauft habt. Das mag etwas umständlich klingen und dafür entschuldigen wir uns sehr bei Euch, aber aus handwerklichen Gründen müssen wir das leider so handhaben. Wir hoffen trotz des kleinen Umweges, dass Ihr Euch genau so sehr auf die Maeckes & Friends Show freut wie wir und wir uns alle am 20.09.22 in der Staatsoper Stuttgart sehen.

Also: „Kommt in die Partyoper!“

Wir freuen uns auf einen Abend im Opernhaus mit Euch, der vieles werden wird. Mal abgründig, mal albern, mal mega-meta und mal von entwaffnender Verletzlichkeit – und ziemlich sicher auch alles zugleich.