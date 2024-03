Henry & The Water

Henry And The Waiter ist seit 2017 als Künstler aktiv. Er erreichte allein bei Spotify bisher über 115 Millionen Streams. Der gebürtige Frankfurter spielt mehrere Instrumente, hauptsächlich aber ist er Sänger und begleitet sich selbst an der Gitarre. Außerdem ist er Produzent seiner Songs. Aufgewachsen ist Henry in Erfurt. Hier sammelte er in der Jugend erste Liveerfahrungen in diversen Bands und erlernte dort verschiedene Instrumente wie Saxophon, Gitarre und E-Bass. Nach seinem Abitur zog es Henry wieder zurück in die Mainmetropole Frankfurt am Main. Erstaunlich gutes Feedback hinsichtlich seiner Stimme sowie der Drang, selbst Musik zu komponieren und Texte zu schreiben, brachten den 28-jährigen Henry letztendlich zu seinem eigenen Künstlerprojekt „Henry And The Waiter“. Eine Mischung aus Pop und Indiepop, verbunden mit Vintage-Gitarren, smoothen Keysounds, elektronischen Beats und energetisch melancholischen Lyrics soll es sein. Seine Musik ist nachdenklich, aber strahlt gleichzeitig Lebensmut und Hoffnung aus.