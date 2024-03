Schnallt die Bauchtaschen um und haltet den Cola Korn fest – 102 Boyz gehen auf Asozial Allstars 2024 Tour. Die 7 köpfige Bande aus Leer bringen ungeschönten Rap mit explosiven Bässen in die Szene und reißen ab. Kkuba, Chapo, Stacks, Skoob und Duke sind die 102 Familie mit Parkbank-Charme.

Ihr letztes Album „Asozial Allstars 4“ erschien im Dezember 2022 und reiht sich in die Asozial Allstars Trilogie ein. In ihren Texten bewegen sie sich in der Ich-muss-nix-Philosophie und egal-was-morgen-kommt-Einstellung. Zwischen aggressiven Punchlines eröffnet die Rap-Offensive doch auch immer wieder Einblicke in den ein oder anderen Herzschmerz.

Auf ihren Konzerten sind die 102 Boyz vor allem für absolute Eskalation und Abriss bekannt. Spätestens wenn

die Menschenmenge-Schweiß Mische in exzessiven Moshpits aufeinander trifft wird klar: die Jungs aus Leer kennen kein Halten.

Nach Auftritten bei namenhaften Festivals wie Rock am Ring, Splash oder dem Openair Frauenfeld gehen sie nun wieder auf eigene Tour. Auf elf Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden wieder

Städte zum Beben gebracht und legendäre Feste mit Rockstar-Lifestyle zelebriert.

Außerdem haben die 102 Boyz sich etwas Besonderes für ihre treuen Fans überlegt. Eine Ticketdiscount, bei dem in verschiedenen

Phasen unterschiedliche Vergünstigungen angeboten werden. Wer dazu mehr erfahren möchte, folgt den 102 Boyz auf ihren Social-Media-Kanälen.