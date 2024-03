Mogliis „Aniimals“-Tour 2024 ist da! Mit viel Liebe zum Detail kreiert Moglii sein eigenes Genre „Organic Electronic“ - eine immersive Welt aus souligen Vocals, tanzbaren Beats und modernen Naturreferenzen. Nun betritt er endlich die Bühne von sieben deutschen Städten für seine allererste Headlinertour! Moglii wird für sein Talent als Multi-iinstrumentalist, Sänger und Musikproduzent bereits international gefeiert. Mit über 100 Millionen Streams und Konzerten auf diversen Festivals (Fusion, Dockville, Sziget Festival), einer eigenen Tour in Indien (März 2020) und als Support Artist für Elderbrook (Europa Tour 2019), ist er nun bereit, sein bald erscheinendes Debütalbum „Aniimals“ live vorzustellen. Das gleichnamige Album ist eine Hommage an die erstaunliche Artenvielfalt unseres Planeten und feiert unsere tiefe Verbundenheit mit anderen intelligenten Lebensformen auf der Erde. Lass dich verzaubern von einem magischen Lichtdesign sowie diversen Gastmusiker:innen on Stage. Sicher dir jetzt dein Tiicket und bring deine Lieblingsmenschen mit!