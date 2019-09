Männer und andere Leidenschaften - Margiz Bütow

Wie sind Männer? Was macht einen Mann aus?

So viele unterschiedliche Charaktere und doch jeder ein Mann?

Was bedeutet er uns Frauen und was an Ihm zieht uns an?

Mit charmantem Augenzwinkern beleuchtet Margit Bütow in Liedern und begleitenden

Texten den Mann als solchen, seine unterschiedlichen Eigenschaften und Vorlieben und fragt:

Was macht er mit und aus uns Frauen? Was wird aus der großen Liebe?

Lohnt es sich für uns, so viel Gefühl in ihn zu investieren?

Aber dennoch: Was wären wir ohne Mann? –***Mann muss sein!*