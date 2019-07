Männerschlussverkauf

Wie findet man den Mann

Ein Theaterstück von Johannes Galli

Gisela Mang, eine Frau in den mittleren Jahren, ist auf der verzweifelten Suche nach ihrem Traummann. In Ihrer Not sucht sie die Coachin Frau Möbenbach auf, die ihre ganz speziellen Methoden hat. In witzigen Dialogen und grotesken Bildern platzt – wie im wahren Leben – ein Traumbild nach dem anderen, bis Gisela sich schlussendlich fragt, wozu sie eigentlich einen Mann braucht. Frau Möbenbach hat die Antwort parat….

Witzig, frech, charmant – Unterhaltung vom Feinsten!

Es spielen: Renate Großmann & Iris Guggenberger