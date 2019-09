Märchen-Mitmach-Nachmittag

Die Märchenbühne kommt am Donnerstag, 24. Oktober um 14.30 Uhr in die Geschäftsstelle der Volksbank Ermstal-alb eG in Dettingen. Die beiden Schauspieler der Märchenbühne erzählen den Kindern Märchen, bevor diese selbst aktiv werden. Da werden Schätze gesucht, Märchenbilder gemalt, Märchenrätsel gelöst und eine Königskrone gebastelt. So können die Kinder auf vielfältige Art in eine Märchenwelt eintauchen und werden zum Schluss selber kleine Königinnen und Könige.

Die Veranstaltung ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt es sich, rechtzeitig verbindlich Karten zu reservieren.

Kostenlose Eintrottskarten gibt es in der Geschäftsstelle der Volksbank Ermstal-Alb eG in Dettingen und der Gemeindebücherei.