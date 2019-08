Märchen und Magie - Ein Nepal Benefizabend von Govinda

An diesem Abend verzaubert die wundervolle Geschichtenerzählerin Hanneliese Weng ihre Zuhörer mit ihrem fesselnden, völlig freien Vortrag. Sie bewirkt mit ihren Märchen, dass wir in phantasievolle Welten entführt werden und die tiefe Wahrheit der Geschichten uns in der Seele berührt. Wenn ihre Tochter, die gelernte Zaubermeisterin, Annegret Weng, dann beginnt, ihre hohe Kunst auszuüben, darf das verehrte Publikum sich auf den einen oder anderen Überraschungseffekt freuen. Zaubereien bringen unseren Verstand ganz schön durcheinander! Gut so, denn wenn Märchen und Magie unsere Sinne benebeln, dann ist das zumindest für die Dauer der Veranstaltung gewünscht.

Auch hinter dem gemeinnützigen Verein Govinda steckt eine Geschichte, die wie ein Märchen anmutet.

Wie fängt eine Geschichte an, die das Leben tausender Menschen verändert hat? Fünf junge Menschen beschließen nach einer Nepalreise 1996, wo sie mit Armut und Elend der Bevölkerung konfrontiert wurden, etwas dagegen zu unternehmen. Unbekümmert legten sie los. Ohne zu ahnen, dass es gelingen würde, einen große Zahl von Mitmenschen als Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden. Eine ganz besondere Unterstützung bieten die neuen Aktionskreise in Deutschland und der Schweiz. Sie bieten eine tolle Möglichkeit, sich in unserer Heimat für die Bildungs- und Dorfprojekte in Nepal einzusetzen.

So wird Mitmachen zu mehr als einem Tropfen auf dem heißen Stein! Und die Idee Govinda zu einer wahren Geschichte.

Für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt.