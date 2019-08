Märklintage und Internaionale Modellbahnausstellung

Die Vorfreude steigt! Vom 13.-15. September 2019 ist es wieder soweit, die alle zwei Jahre stattfindenden Märklintage und die Internationale Modellbahnausstellung findet für Eisenbahnfans aus nah und fern, in Göppingen statt. Durch die Eröffnung der neugestalteten Erlebniswelt „märklineum“ direkt am Stammwerk der Firma Märklin Ende 2019 wird die Faszination Eisenbahn für Groß und Klein perfekt.

Perfekt wird das Märklin-Märchen 2019 in Göppingen an dem Wochenende vom 13. bis 15.09.2019, wenn wieder die Märklintage und die Internationale Modellbahnausstellung IMA anstehen. Mit Spiel und Spaß dreht sich an diesem Wochenende alles rund um die große und kleine Eisenbahn!

Für Eisenbahnfreunde sind die alle zwei Jahre stattfindenden Märklintage mit der Internationalen Modellbahnausstellung ein absolutes Muss! Das Spektakel verteilt sich auf die fünf Veranstaltungsorte Werfthalle, Bahnhof, Märklin Erlebniswelt, Leonhard-Weiss-Areal und EWS Arena, die durch Pendelbusse miteinander verbunden sind. Während in der Werfthalle über 100 Aussteller ihre liebevoll gestalteten Modellbahnanlagen präsentieren, kann man am Bahnhof die passenden Originale dazu bestaunen. An den fünf Veranstaltungsorten und auf über 38.000 Quadratmetern Fläche werden diverse Sonderausstellungen und jede Menge Spiel und Spaß für die kleinen Gäste geboten. Auch in diesem Jahr werden wieder bis zu 100.000 Besucher erwartet.

Da kommt Leben in die Stadt. Faszinierte Fans reisen aus der ganzen Welt an. Wer ein Zimmer benötigt, muss sich beeilen. Der ipunkt im Rathaus hilft gerne bei der Vermittlung von Unterkünften und gibt Gestaltungstipps für einen längeren Aufenthalt in Göppingen.

Die Märklintage sind für jeden ein Erlebnis. Egal ob langjähriger Sammler, nostalgischer Liebhaber, Technikinteressierter oder neugieriger Nachwuchs auf Entdeckungstour – hier kommt jeder auf seine Kosten.