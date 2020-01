Vorhang auf für den härtesten aller Improtheaterwettkämpfe: eine Horde Improspieler*innen aus Stuttgart und ganz Deutschland kämpft auf der Bühne um die Gunst des Publikums. Sie legen sich richtig ins Zeug, um die Zuschauer zu überzeugen. Wilde Abenteuergeschichte und zartes Liebesgeplänkel, musikalischen Höchstleistungen und emotionalen Ausbrüchen – die ganze Bandbreite des Improtheaters ist am Start. Am Ende entscheidet natürlich das Publikum, wer am meisten begeistern konnte und die Krone des Maestro™ an diesem Abend aufgesetzt bekommt!

Eintritt frei / Der Hut geht rum