Der Improtheater-Slam

Vorhang auf für den härtesten aller Improtheaterwettkämpfe: Eine Horde Improspieler:innen aus Stuttgart und ganz Deutschland kämpft auf der Bühne um die Gunst des Publikums. Sie legen sich richtig ins Zeug, um die Zuschauer:innen zu überzeugen. Wilde Abenteuergeschichte und zartes Liebesgeplänkel, musikalische Höchstleistungen und emotionale Ausbrüchen – die ganze Bandbreite des Improtheaters ist am Start. Am Ende entscheidet natürlich das Publikum, wer am meisten begeistern konnte und die Krone des Maestro™ an diesem Abend aufgesetzt bekommt!