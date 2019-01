Maestro präsentiert vom Würzburger Improtheaterfestival

Der Wettkampf aller Wettkämpfe ist zurück! Zwischen Februar und Juni 2019 findet er monatlich statt: Der Maestro™. Jeden letzten Dienstag habt ihr die Möglichkeit eure Würzburger Lieblings-Spieler*innen sowie tolle Gäste aus ganz Deutschland in einem knallharten Wettkampf zu erleben. Wer den Maestro kennt, weiß, dass in keiner anderen Impro-Show wird so viel geschwitzt wird, wie in dieser. Nur die härtesten Kämpfer*innen trauen sich in den Ring, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Mal spielen sie sich um Kopf um Kragen, mal spielen sie sich direkt in eure Herzen. Am Ende kann es nur eine*n Sieger*in geben – und ihr entscheidet, wer.