Die Sonne scheint, der Main lockt zum Baden und die Temperaturen steigen stetig – doch was Würzburgs Improspieler*innen so richtig einheizt, ist nicht der nahende Sommer, sondern die zweite Ausgabe des Showklassikers „Maestro“. Am 26.06. steigen Vertreter*innen verschiedener Improgruppen abermals in den Ring, um gegeneinander anzutreten. In dramatischen Familienszenen, schnellen Wortgefechten und schmetternden Solo-Szenen messen sie ihre Kräfte, bis am Ende nur eine*r die begehrte Maestro-Krone sein Eigen nennen darf.Seid dabei, fiebert mit und freut euch auf eure Lieblings-Spieler*innen sowie tolle Gäste aus ganz Deutschland!