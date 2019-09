Ritter Tristan und seine Familie sind genervt von den vielen Mäusen auf ihrer Burg Rabenschreck. Eine Katze muss her, die beste von allen. Meg lehrt in kürzester Zeit den Mäusen das Fürchten. Auch die letzten drei wollen aufgeben. Da schleicht sich eines Nachts unerwartet Hilfe in die Burg ...

Vorlesen und Malen mit den Freunden der Stadtbücherei, für alle Kinder ab 5 Jahren.