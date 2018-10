× Erweitern Maeve Kelly

Die gebürtige Irin verbindet Traditionen des Geschichtenerzählens ihres Heimatlandes mit acoustic Folkrock und Elementen von World Music.

Jeder, der sie gehört hat, weiß zwei Dinge: Erstens hört man eine solche Stimme nicht jeden Tag. Und zweitens schreibt sie tolle Songs, die in der klassischen Singer-/Songwriter-Tradition von Carole King oder Suzanne Vega stehen.

Getreu der Tradition der irischen Geschichtenerzähler zieht Maeve die Menschen in die Erzählung hinein und schafft so eine intensive emotionale Bindung zum Publikum. "Ich bin eigentlich ein fröhlicher, optimistischer Mensch, dennoch mag ich vor allem die dunkle Seite von Musik. Was soll ich sagen? Ich bin Irin. Melancholie ist vorprogrammiert...“

Nach Jahren als Sängerin in verschiedenen Rock- und Popbands veröffentlichte Maeve Kelly im Frühjahr 2010 ihr zweites Solo-Album „Through a Webbed Window“. Die Single “Luisa” stieg 2010 auf Platz 1 der IAC-Charts (laut „Rolling Stone“ die „Independent-Hauptstadt der Musikwelt“). Außerdem gewann Maeve Kelly den IAC (Independent Artists Company) „Year of the Indie Award“ im Bereich Folk/Acoustic Rock.