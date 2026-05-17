MAFFAYpur - SO BIST DU

Mit 50 Millionen verkauften Tonträgern ist Peter Maffay einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstler. Seine Karriere startete 1970, und fortan erlangte jedes Album mindestens Goldstatus. In den 56 Jahren seiner Karriere hat Peter Maffay viel erlebt und getan – Grund genug, dieses Leben an einem Abend unterhaltsam auf die Bühne zu bringen.

MAFFAYpur ist die erfolgreichste Hommage an Peter Maffay und besteht aus Live-Musikern von Deutschlands bekanntesten Pop-/Rock- und Schlagerstars. Die Band ist bekannt als Finalist der SAT.1-Sendung „The Tribute“.

MAFFAYpur hat ein kurzweiliges Programm erstellt, das aus kleinen gelesenen Anekdoten, kurzen darstellerisch gespielten Stücken und natürlich ganz viel Musik besteht. Es erzählt die Geschichte der Karriere eines unermüdlich arbeitenden Künstlers – mit ganz viel Herz und ebenso vielen Hits. Hier erfährt man, warum der Sprechteil von „Du“ akzentfrei klingt, wie die Tabaluga-Idee entstand, was dem Song „Steppenwolf“ Pate stand und wie genau sich das eigentlich mit „Über sieben Brücken“ zugetragen hat.

Dieser Soundtrack des Lebens lässt noch einmal die Jahrzehnte Revue passieren – in einer kurzweiligen Show auf einer dreigeteilten Bühne mit Leseecke, Konzert-Stage und Theaterszenerie.

MAFFAYpur sind:

Wolfgang Terne Gesang, Gitarre

Ela Querfeld Gesang, Gitarre, Keyboard, Akkordeon, Percussion

Nico Schliemann Gitarre, Gesang

Göran Jäck Gitarre

Rainer Scheithauer Keyboards

Franco Zeleny Bass, Gesang

Oliver Schmandke Schlagzeug, Gesang