Mafiaeindank

Jenseits von Klischees: Mafia in Baden-Württemberg.

Im Januar begannen drei Mafia-Prozesse in Stuttgart, es ging um Drogenhandel, Erpressung, gewerbsmäßigen Betrug, gefährliche Körperverletzung und sogar versuchten Mord. Doch die Präsenz mafiöser Strukturen in Baden-Württemberg ist kein neues Phänomen: Bereits in den 1990er Jahren sorgten die sogenannte „Pizza-Connection“ und die Beziehungen des damaligen CDU-Politikers Günther Oettinger zu Mario L. für öffentliche Diskussionen.

Wie präsent ist die italienische Mafia in Baden-Württemberg, und wen betrifft das?