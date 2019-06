Unter dem Motto ´´ Was war wie und was war wahr?´´ plaudert die Magd Agnes aus ihrem mittelalterlichen Alltagsleben in der württembergischen Kleinstadt.

Geschichten und Anekdoten, die sich auf die Waiblinger Stadtgeschichte beziehen, stehen im Vordergrund dieses kurzweiligen Rundgangs.

Treffpunkt: Brücke vor dem Bädertörle.