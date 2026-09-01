Magdalena Busler Quartett live

Das Quartett um die Saxophonistin und Komponistin Magdalena Busler präsentiert melodiöse Eigenkompositionen und entführt dabei seine Zuhörenden auf eine tiefgründige musikalische Reise.

Die vier jungen Musikerinnen und Musiker aus Würzburg vereinen ihre individuellen musikalischen Wurzeln und schaffen eine harmonische Fusion aus modernem Jazz, meditativen Tönen und subtilen Pop-Einflüssen. Mit ihrer Freude am gemeinsamen Musizieren entstehen erzählerische rhythmische und harmonische Klanglandschaften, die das Publikum einladen, sich in den Melodien zu verlieren und ihre eigenen Gefühle und Gedanken zu erkunden.

Für ihre kompositorische Arbeit wurde das Quartett bereits mit dem Kompositionspreis beim Jazzwettbewerb der Hochschule für Musik Würzburg ausgezeichnet. Seitdem hat sich der gemeinsame Bandsound weiterentwickelt und ist geprägt von einem intensiven Zusammenspiel, viel Spielfreude und dem Wunsch, die eigene Musik mit möglichst vielen Menschen zu teilen und sie für einen Moment in ihre musikalische Welt mitzunehmen.