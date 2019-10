Magdalena im Kowalski - Support Sayuri

Eine rasante Laufbahn, gebaut auf einem soliden Fundament: Zwar startete Magdalena erst im Jahr 2014 als DJ- und Producer so richtig durch und kreiste dann ganz schnell in der typischen Umlaufbahn (weltweite Gigs, gefeierte Releases, u.a. Remixe für Moby, eigene Partyreihe „Shadows“ auf Ibiza), aber der elektronischen Musik erlag Magdalena bereits als mit 15 von ihrem älteren (heute weltberühmten) Bruder in einen Technohouse-Club geschleppt wurde.

Und sowieso ist Magdalena von der ersten Stunde an mit dem Weltlabel schlechthin verbandelt: Diynamic Music. Für das Gründerduo Solomun und Adriano Trolio hat sie nicht nur von Beginn an gearbeitet, sondern zu dritt erfüllte man sich neben dem eigenen Label auch den Traum vom eigenen Club, dem berühmten EGO in Hamburg (längst wieder geschlossen, was den Mythos, logo, nur verstärkte). Magdalena schmiss den kompletten Laden, empfing DJ-Stars und wurde selbst Resident – nach dem Closing ging’s für sie direkt in den internationalen DJ-Zirkus-Loop, siehe oben.

Und heute endlich (wieder) im Kowalski-Weekend-Loop, long time, no see und die Magdalena sehen wir, gerade mit unserem Balkan-Anteil im Herzen, immer wieder gerne. Gerade mit Chef-Supporter Saschko eine ganz feine Yugo-Turntable-Besetzung in dieser Nacht. Welcome back, Magdalena.

www.facebook.com/magdalena.diynamic