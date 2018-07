× Erweitern Magic Acoustic Guitars

Roland Palatzky und Matthias Waßer versprühen Harmonie und Spielfreude, erzeugen mit ihren Gitarren Musik zum Genießen und Staunen.Die einfallsreiche Programmgestaltung erstreckt sich von zahlreichen hochkarätigen Eigenkompositionen über klassische Stücke wie Mozarts "Rondo a la Turca", Jazzstandards wie "Sweet Georgia Brown" und Django Reinhardts "Djangos Tiger" bis hin zu Pop-Klassikern wie "Hotel California", "Sultans of Swing" oder "Tears in Heaven"."Magic acoustic Guitars" leben und lieben ihre Musik, geben den Melodien und Instrumenten mit ihrer absolut professionellen Virtuosität leidenschaftlichen Charakter. Das brachte dem Duo bei der Goldenen Künstler-Gala die Auszeichnung "Künstler des Jahres 2014" in der Sparte "Instrumentalisten" ein. Zahlreiche prominente Engagements und TV-Auftritte sind ein weiterer Beleg ihrer fesselnden Popularität, mit der sie ihr Publikum in ihren Bann ziehen.Roland Palatzky - GitarreMatthias Waßer – Gitarre