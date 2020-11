Magic Acoustic Guitars

mit Matthias Waser und Roland Palatzky

Seit elf Jahren zelebrieren sie pure meisterliche Spielfreude und versprühen Harmonie zwischen Flamenco, Rhythmik mit druckvollem Barré, Akkordfundament und Multitechnik und Soli, bei denen Waßers linke Hand wie eine aufgescheuchte Spinne über die 36 Bünde seines Griffbretts krabbelt. Markantestes Stilelement der beiden Ausnahmegitarristen ist die perkussive Deckenarbeit, bei der die Fingerknochen fantastisch effektiv auf die Hölzer der Edelinstrumente krachen und in eine einzigartige Klangsymbiose münden. Es wird geklopft, geschabt und gekratzt oder mit dem Violinbogen und Bottleneck gespielt. Das Programm erstreckt sich von Eigenkompositionen über klassische Stücke wie Mozarts "Rondo a la Turca", Jazzstandards wie "Sweet Georgia Brown" und Django Reinhardts "Djangos Tiger" bis hin zu Klassikern wie "Hotel California", "Sultans of Swing" oder "Tears in Heaven" .Die Beiden geben den Melodien und Instrumenten mit ihrer absolut professionellen Virtuosität leidenschaftlichen Charakter. Das brachte dem Duo bei der Goldenen Künstlergala die Auszeichnung "Künstler des Jahres 2014" ein.