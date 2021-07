× Erweitern Magic Acoustic Guitars

Seit elf Jahren zelebrieren sie als Duo "Magic acoustic Guitars" pure meisterliche Spielfreude. Roland Palatzky und Matthias Waßer versprühen Harmonie zwischen Flamenco-Rhythmik mit druckvollem Barré-Akkordfundament und MultitechnikSoli, bei denen Waßers linke Hand wie eine aufgescheuchte Spinne über die 36 Bünde seines Griffbretts krabbelt. Seine Grifftechnik reicht bis in die oberen Lagen über das Schallloch hinaus, bis nahe an den Steg. Markantestes Stilelement der beiden Ausnahmegitarristen ist die percussive Deckenarbeit, bei der die Fingerknochen fantastisch effektiv auf die Hölzer der Instrumente krachen und in eine einzigartige Klangsymbiose münden. Es wird geklopft, geschabt und gekratzt oder mit Violinbogen und Bottleneck gespielt.

Von temporeich bis besinnlich werden alle musikalischen Register gezogen. Leichtfüßig und tänzerisch-elegant ist das musikalischer Klangzauber auf technisch allerhöchstem Niveau.Eigenkompositionen, klassische Stücke wie Mozarts "Rondo a la Turca", Jazzstandards wie "Sweet Georgia Brown" und Django Reinhardts "Djangos Tiger" bis hin zu Klassikern wie "Hotel California", "Sultans of Swing" oder "Tears in Heaven - "Magic acoustic Guitars" leben und lieben ihre Musik, geben den Melodien und Instrumenten mit ihrer absolut professionellen Virtuosität leidenschaftlichen Charakter.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der tagesaktuellen Corona-Auflagen statt.

Bitte beachten Sie dass daher ggf. Maskenpflicht und die AHA-Regelung gelten sowie ein Zutritt nur unter der 3G-Auflage ( Getestet-Geimpft-Genesen-Nachweis) möglich ist.

Niederstetten packt den Klappstuhl aus - POPUP-Bühne und Begegnungsraum unter den Fricktalhalle

Mit dem Konzept Niederstetten packt den Klappstuhl möchte die Stadt Niederstetten sowohl dem städt. Kulturprogramm als auch Vereinen und Organisationen einen flexiblen OPEN-AIR-Raum und damit die Möglichkeit für Konzerte und Veranstaltungen schaffen. Alle Veranstaltungen unterliegen den dann gültigen Verordnungen des Landes Baden-Württemberg. Daher bitten wir um Verständnis für evtl. kurzfristig Absagen.