2021 feierten sie ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum und zelebrieren seit Beginn als Duo “Magic acoustic Guitars” pure meisterliche Spielfreude.

Roland Palatzky und Matthias Waßer versprühen Harmonie und markantestes Stilelement der beiden Ausnahmegitarristen ist die percussive Deckenarbeit, bei der die Fingerknochen fantastisch effektiv auf die Hölzer der Edelinstrumente krachen und in eine einzigartige Klangsymbiose münden.

Es wird geklopft, geschabt und gekratzt oder mit dem Violinbogen und Bottleneck gespielt. Von temporeich bis besinnlich werden alle musikalischen Register gezogen. Leichtfüßig und tänzerisch-elegant ist das musikalischer Klangzauber auf technisch allerhöchstem Niveau.

Die Titel der beiden Profis erstrecken sich sich von zahlreichen Eigenkompositionen über klassische Stücke wie Mozarts “Rondo a la Turca”, Glenn Millers „In the Mood” bis hin zu Popklassikern wie “Samba Pa Ti”, “Sultans of Swing” oder “Tears in Heaven”.