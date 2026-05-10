Magic Afterwork steht für einen Abend voller überraschender Momente, verblüffender Illusionen und bester Unterhaltung. Sebastian Fischer und Jonas Pan öffnen die Bühne im Schlosskeller für neue Talente und bekannte Gesichter der Zauberszene.

Erleben Sie Magie hautnah, lachen Sie, staunen Sie und lassen Sie sich von außergewöhnlichen Kunststücken verzaubern. Ein abwechslungsreicher Abend in entspannter Afterwork-Atmosphäre – ideal für alle, die den Feierabend einmal ganz anders ausklingen lassen möchten.Das Magic Afterwork findet ab Oktober monatlich am ersten Montag im Monat statt.