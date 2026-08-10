Magic Battle • Akt 4

Beim MAGIC BATTLE erwartet euch ein zauberhafter Wettstreit! Ausgewählte Zauberkünstler*innen aus nah und fern betreten unsere Bühne und haben nur ein Ziel: Euch, das Publikum, zum Staunen zu bringen.

Jonathan Riethmüller vom magischen Zirkel Heilbronn führt durch das Programm – und hat vielleicht auch selbst ein paar Asse im Ärmel. Ob Mentalmagie, Münzwunder oder Tricks mit Alltagsgegenständen – dieser Abend steckt voller Überraschungen und lässt die Grenzen zwischen Illusion und Wirklichkeit verschwimmen.

Wer hier seinen Augen traut, hat schon verloren. Wer letztendlich gewinnt, entscheidet ihr.

Also kommt vorbei!