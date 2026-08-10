Magic Battle • Akt 4

„Poetry Slam“ war gestern – jetzt wird gezaubert!

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Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V. Olgastraße 45, 74072 Heilbronn

Beim MAGIC BATTLE erwartet euch ein zauberhafter Wettstreit! Ausgewählte Zauberkünstler*innen aus nah und fern betreten unsere Bühne und haben nur ein Ziel: Euch, das Publikum, zum Staunen zu bringen.

Jonathan Riethmüller vom magischen Zirkel Heilbronn führt durch das Programm – und hat vielleicht auch selbst ein paar Asse im Ärmel. Ob Mentalmagie, Münzwunder oder Tricks mit Alltagsgegenständen – dieser Abend steckt voller Überraschungen und lässt die Grenzen zwischen Illusion und Wirklichkeit verschwimmen.

Wer hier seinen Augen traut, hat schon verloren. Wer letztendlich gewinnt, entscheidet ihr.

Also kommt vorbei!

Info

Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V. Olgastraße 45, 74072 Heilbronn
Theater & Bühne

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