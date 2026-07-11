Magic Dinner-Show mit Ralf Gagel

Erleben Sie ein Abend voller Wunder! Mit atemberaubender Zauberkunst und Gaumenfreuden bei einem zauberhaften Menü.
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Orangerie Ansbach Promenade 33, 91522 Ansbach
Essen & Trinken, Theater & Bühne
staunen und Genießen Sie mit allen Sinnen… Erleben Sie einen Abend voller Wunder!
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Orangerie Ansbach Promenade 33, 91522 Ansbach
Erleben Sie ein Abend voller Wunder! Mit atemberaubender Zauberkunst und Gaumenfreuden bei einem zauberhaften Menü.
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