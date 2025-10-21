magic moments - KNITZE: André & Filou

The Fine Art of Magic.

Die intime Atmosphäre der gotischen Hauskapelle im LIMA-Theater bildet den

mystischen Rahmen für die Kunst der Illusion. Schein oder Sein ist hier immer die Frage, die ihre Antwort zwischen Imagination und Impression zu finden sucht. Grenzerfahrungen für die Sinne entfesseln eine Poesie des rätselhaften Augenblicks. Mitglieder des Magischen Zirkels und andere Künstler gestalten diese vergnüglichen Abende voller magischer Momente.