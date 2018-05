Benefizveranstaltung anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Haus auf der Wart.

Die Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Ludwigsburg und der Strotmanns Magic Lounge: THE GENTLEMAN MAGICAN Thorsten Strotmann. Alle Informationen auch auf www.Karlshoehe.de/magic-moments.

Thorsten Strotmann ist das Ass unter Deutschlands Zauberern, die Magie hautnah präsentieren und einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Close-up Magier. Seine Shows in seinem eigenen Theater in Stuttgart sind ein Publikumsmagnet. Wortwitz und humorvolles Entertainment trifft hochkarätige Magie. Gefüllte Sektgläser erscheinen aus dem Nichts. Das Gehirn wird humorvoll erklärt und Spielkarten sortieren sich wie von Geisterhand. Die Dimensionen von Raum und Zeit werden in Frage gestellt. Unmögliche Vorhersagen werden getroffen und stumme Darbietungen treiben einem die Freudentränen in die Augen. Strotmann geht auf seine Vorbilder wie Albert Einstein, Sherlock Holmes, Harry Houdini und seine Oma ein. Sie werden manipuliert. Sie werden getäuscht. Mit Ihrer Wahrnehmung wird gespielt, und Sie werden über die ganze Zeit charmant und magisch unterhalten. Dabei denken Sie stets - alles ist frei.