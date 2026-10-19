Magical Advent Night

Für alle, die es kaum erwarten können, daß es Weihnachten wird.

Wenn der Zauber der Weihnacht auf den prachtvollen Klang von Chor und Orchester trifft, Kinderaugen zu leuchten beginnen und vertraute Melodien wundervolle Erinnerungen wecken, dann erleben Sie einen Konzertabend wie diesen.

Freuen Sie sich auf bekannte Weihnachtsmelodien aus beliebten Filmen wie „Aschenbrödel“ und „Harry Potter“, große Klassiker, berührende Werke aus dem Bereich New Classic und amerikanische Christmas-Songs wie „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas“. Dazu werden im gemütlichen Sessel stimmungsvolle Weihnachtsgeschichten vorgelesen, die zum Träumen und Innehalten einladen.

Wenn Sie Weihnachten mit allen Sinnen erleben möchten, sind Sie bei einem Konzert von Katharina Campos Aquino genau richtig.