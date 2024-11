Als eine der dienstältesten Coverbands der Fab Four hat sich The Beatles Revival Band in den letzten Jahrzehnten einen Namen gemacht. Seit 1976 spielt die Band die Songs der Beatles nach und ist unermüdlich unterwegs. Die Frankfurter Musiker imitierten die Originale so echt, dass die Plattenfirma der Beatles die Gruppe nach deren ersten Erfolgen gerichtlich verbieten wollte. Auch die von Ringo Starr gebotenen 500.000 DM hielten die jungen Künstler nicht davon ab, ihren Traum zu verfolgen.

The Beatles Revival Band ist auf Magical History Tour. Claus Fischer als George Harrison, Oliver Bick als Paul McCartney, Chris Tucker als John Lennon und Peter Zettl als Ringo Starr bringen den Vibe der 60er-Jahre auf die Bühne und lassen die Beatles wieder aufleben. Im Gepäck haben sie Lieder wie „Please Please Me", „Let It Be“, „Sgt. Pepper“ und viele mehr aus der gesamten Schaffensperiode ihrer Vorbilder. Das Publikum darf sich auf eine einzigartige und authentische Show freuen.