Magie der Farben

× Erweitern Else Däuber Else Däuber

Die in Gerabronn wohnhafte Künstlerin Else Däuber stellt ihre neuesten Werke vom 05. April bis 28. April 2019 in der Pfarrscheuer in Ilshofen aus.

Im Jahr 1989 hat sie in Crailsheim an der Volkshochschule mit der Aquarellmalerei begonnen. Seit 2006 setzt sie sich auch intensiv mit der Acrylmalerei auseinander.

Durch ständige Weiterbildung bei namhaften Künstlern an der Kunstakademie Bad Reichenhall eignet sie sich handwerkliches Können an. Ihre zumeist farbkräftigen abstrakten Bilder bestechen durch eine ausgewogene Mischung aus Dynamik und Ruhe. Räume und Tiefen enstehen

durch zahlreiche Farbaufträge. Ihre mutige und kraftvolle Vorgangsweise macht Energie sichtbar und spürbar. Durch ihre Vielfalt an Bildern gelingt es der Künstlerin zum Innehalten und Nachdenken anzuregen.

Durch ihre zahlreichen Ausstellungen ist Else Däuber weit über den Hohenloher Raum bekannt und hat sich in Künstlerkreisen einen guten Namen erworben.